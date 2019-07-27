Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı...

Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan, demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Alisi Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti.



Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhanın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu diye konuştu.



Gülhanın cenazesi yarın Karacaahmet Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Sinema ve tiyatronun ünlü isimleri 75 yaşında vefat eden usta oyuncu için başsağlığı mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Yönetmen Mesut Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta oyuncunun "Sevdaların Ölümü" filminde Perihan Savaş ile başrolü paylaştığını hatırlatarak, "Doğrusu mazbut, geleneksel, değerlerine sahip bir aile babasını canlandırıyordu. Tabii iyi bir oyuncuydu. Orada da babanın hakkını fazlasıyla verdi. Çok iyi anlaştığım birisiydi. Taşrada çektiğimiz bir filmdi ve güzel sohbetlerimiz, güzel günlerimiz oldu birlikte. Samimi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bir vefattan sonra söylenebilecek en çarpıcı cümle bu. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Böyle aramızdan eksilen dostlarımız olduğunda biz onlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Gülhan'ın 10 yıl boyunca rol aldığı "Mahallenin Muhtarları" adlı televizyon dizisinin senaryosunu kaleme alan Kandemir Konduk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ünlü sanatçıyla uzun yıllardır dost olduklarını belirterek,, "Türk sinemasının unutulmazlarından, Mahallenin Muhtarları dizimizin Şoför Ali'si, tanıyan herkesin kahkahası, neşesi, canım arkadaşım, huzurla uyu." ifadelerine yer verdi.