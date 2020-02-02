Yeşilçam'ın acı kaybı! Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti!
Yeşilçam'dan son dakika bir acı haber geldi. Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
02/02/2020
HK
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Yeşilçam'dan son dakika bir acı haber geldi. Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Tolga Acar, "Saat 6 gibi bizi aradı, nefes almakta zorlandığını söyledi. Hemen evine gittim ama vefat ettiğini gördüm' ifadelerini kullanırken, Dönmez'in KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.