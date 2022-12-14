Yeşilçam'ın aydınlık yüzü Tarık Akan

66 yaşında hayata veda eden ve geride çok sayıda film, milyonlarca gözü yaşlı hayran bırakan usta oyuncu Tarık Akan, yaşasaydı dün 73 yaşına basacaktı.

Asıl adı, Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğdu. Tarık Akan, bir dönem subay olan babası Yaşar Üregül'ün görevi nedeniyle Erzurum, Dumlupınar'da yaşadı. Babasının tayini üzere Kayseri'ye taşındılar ve ilkokulu da burada tamamladı. Babasının emekliliği üzerine İstanbul'a tekrar taşındı ve Bakırköy'e yerleşti. Bakırköy'e taşındıktan sonra ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdi ve burada makine mühendisliği bölümünü okudu.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE GAZETECİLİK

Sinemaya geçmeden önce Bakırköy'deki plajlarda can kurtaranlık yapan Tarık Akan, bir yandan da sokaklarda işportacılık yapıyordu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Makina Mühendisliği okuduktan sonra Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve bu okuldan mezun oldu.

TARIK AKAN'IN İLK FİLMİ

1969 yılından sonra, 1970 yılında Ses adlı derginin düzenlediği Sinema Artist Yarışması adlı yarışmaya katılarak birinci oldu. Yarışmada birinci olduktan sonra 1971 yılında Fatma Girik ile başrolü paylaştığı Solan Bir Yaprak Gibi filmi ile sinemaya adım attı.

Tarık Akan, 1980 yılında 12 Eylül Darbesi'nde 12 yıl hapis cezası ile yargılanmış, 2.5 ay hücre hapsi cezası almıştır.

7 Ağustos 1986 tarihinde Yasemin Erkut ile evlenen Tarık Akan'ın bu evliliğinden 1986 yılında Barış Zeki Eregül dünyaya gelmiştir. Ardından 1988 yılında ikiz olan Yaşar Özgür ile Özlem dünyaya gelmişlerdir. 1991 yılında Bakırköy'de olan Taş Mektep adlı ilkokulun ortaklarından birisi olmuştur.

Akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavisine başlanan Akan; 16 Eylül 2016 yılında aramızdan ayrıldı.

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14/12/2022 22:22