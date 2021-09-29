Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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29/09/2021

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Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu paylaştı

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına düştüğü notla okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Okuduğum kitabın sonuna geliyorum, geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme, hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı. İyi geceler herkese" ifadelerini kullandı.

Takipçileri, Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına iltifat yağdırdı.

29/09/2021 12:24
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TAGS: Yeşilçam, Gülşen Bubikoğlu, magazin
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