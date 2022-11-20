Yeşilçam'ın Sezercik’i 4’üncü kez evlendi

YEŞİLÇAM’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, nisan ayında 4’üncü kez evlendi. İnanoğlu bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış’la hayatını birleştirdi. Seyhan Eyiçalış, evlilik hikayesini anlattı...

Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, “2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana ‘hep seninle evleneceğiz’ derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım’la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer’i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz” dedi.

Daha önce 3 evlilik yapan Sezer İnanoğlu’nun bir kızı var.

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol aldı. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir. Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan Film şirketinin başına geçti.

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20/11/2022 15:45