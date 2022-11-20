Yeşilçam’ın Sezercik’i çocukluk aşkıyla evlendi

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde klasikleşen "çocuk oyuncu" karakterinin en tanınan ismi "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu 4'üncü evliliğini çocukluk aşkıyla yaptı.4. kez nikah defterine imza atan Sezer İnanoğlu çocukluk aşkı mimar Seyhan Eyiçalışla hayatını birleştirdi. Geride kalan üç evliliğinden bir çocuğu olan Sezer İnanoğlu uzun zamandır mütevazi bir hayat yaşıyordu.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Sezer İnanoğlu ve mimar eşi Seyhan Hanımın karşılaşmaları da bir tesadüfle gerçekleşti. Mazide kalan masum çocukluk aşkı yıllar sonra evlilikle taçlandı.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Çok mutluyuz" diyen çiçeği burnunda gelin Seyhan Eyiçalış"2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" dedi.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

400'DEN FAZLA FİLM KAZANDIRDI

Sezer İnanoğlu babası ünlü prodüktör rahmetli Berker İnanoğlu'dan devraldığı film şirketini yönetiyor. Türk Sinemasına 400'den fazla film kazandıran şirketin arşivindeki filmlerde "Sezercik" rolüyle Sezer İnanoğlu'nun da imzası var.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.

Yeşilçam'ın çileli çocuğuydu! Sezercik, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

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20/11/2022 21:25