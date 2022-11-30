Yeşilçam'ın sultanı Türkân Şoray

Oyunculuğa tesadüfen başlayan Türkan Şoray, çalışmalarıyla ve kişiliğiyle etkisi altına aldığı 5 kuşağın sevgisini, saygısını ve hayranlığını kazandı.

Adına şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı, 'Gözlerine bakma ölürsün' denildi.

Hep gerçekleşmesi istenilen güzel bir hayal, kardeş, abla, eş, sevgili, umut, okumaya doyulmayan mutlu bitmesi istenen bir hikâye, idol, azmin ve başarının simgesi oldu.

Oyuncu ve yönetmen olarak yıllardır hizmet ettiği Türk sinemasını yurt dışında kazandığı ödüllerle temsil eden Türkan Şoray, yaptırdığı okulla ve sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara dokundu, farkındalık kattı.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2022 23:48