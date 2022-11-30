Yeşilçam'ın sultanı Türkân Şoray

ads ads ads ads
30/11/2022

ads
Yeşilçam'ın sultanı Türkân Şoray

Oyunculuğa tesadüfen başlayan Türkan Şoray, çalışmalarıyla ve kişiliğiyle etkisi altına aldığı 5 kuşağın sevgisini, saygısını ve hayranlığını kazandı.

Adına şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı, 'Gözlerine bakma ölürsün' denildi.

Hep gerçekleşmesi istenilen güzel bir hayal, kardeş, abla, eş, sevgili, umut, okumaya doyulmayan mutlu bitmesi istenen bir hikâye, idol, azmin ve başarının simgesi oldu.

Oyuncu ve yönetmen olarak yıllardır hizmet ettiği Türk sinemasını yurt dışında kazandığı ödüllerle temsil eden Türkan Şoray, yaptırdığı okulla ve sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara dokundu, farkındalık kattı.

30/11/2022 23:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yeşilçam’ın sultanı Türkân Şoray
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.