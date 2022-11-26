Yeşilçamın tatlı dedesi Hulusi Kentmen

Türk Sineması'na bazen tatlı halleri bazen de kızgın baba rolüyle damga vuran Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912'de Bulgaristan'ın Tırnovo şehrinde doğdu. İzmit Körfezi'nde büyüyen usta oyuncu, ilk sanat denemelerini Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda yaptı.

Deniz Kuvvetleri'nde yürüttüğü astsubaylık görevi 1961'de sona erdi. Halkevleri ve tiyatroya başlayan Kentmen, Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı.

Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema hayatına giriş yaptı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un başrolünde olduğu Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemada oyunculuk yapan Kentmen, tiyatroyu da hayatından hiçbir zaman çıkarmadı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda oynadıktan sonra, bu oyunu 1965'te, oyuna konu olan Afyon'un Çatallı köyünde Şahin Tek, Hüseyin Baradan ve diğer oyuncularla sahneledi. Kurucusu olduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunlar düzenleyerek, turnelere çıktı.

Televizyon dünyasında bazı reklamlarda oynadı. Birçoğunda kendi ismiyle yer aldığı filmlerde çoğunlukla babacan bir tavırla komiser, hakim gibi rolleri üstlendi. Karakter oyuncusu olarak zihinlerde yer eden Kentmen, tatlı-sert ve babacan tavrıyla, halkın diline ''Hulusi Kentmen gibi'' benzetmesini yerleştirdi. Filmlerinde Kentmen'in seslendirmesini çoğunlukla Kemal Ergüvenç ve bazen de Rıza Tüzün gerçekleştirdi. Usta oyuncu, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

Özel yaşamı

1938'de Refika Kentmen'le evlenen usta oyuncunun Volkan adında bir oğlu ve daha sonra da iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılık ve kemanla ilgilenen Kentmen, 1980'de düzenlenen İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı ve keman çalıp parodiler yaptı.

Hulusi Kentmen neden hayatını kaybetti?

Yeşilçam'ın duayeni olan usta oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında hayatını kaybetti.

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26/11/2022 00:19