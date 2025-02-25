Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar trafik kazası geçirdi!

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar, İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde bir trafik kazası geçirdi.

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25/02/2025

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar trafik kazası geçirdi!

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir özel halk otobüsü içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı. Kazada, her iki kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 

Müjde Ar'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Müjde Ar, tedavisi ve gözlem amacıyla normal hasta odasında tutuluyor.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

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TAGS: Yeşilçam’, Müjde Ar, trafik kazası
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