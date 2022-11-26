Yeşilçam'ın yakışıklı jönü

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Tahsin Tarık Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan.... Yaşamı boyunca 120 filmde rol alan, 7 kez Altın Portakal ödülüne layık görülen Yeşilçam'ın usta oyuncularından....

Yıl 1976...

Traş bıçağı firmasının tüm dünyada yayınlanacak reklam teklifini reddeden Tarık Akan'ın kapısı bu kez otomobil reklamında oynaması için çalındı.

Yanıtı yine "Hayır" oldu.

Daha sonra şampuan, diş macunu, banka ve bir çok önemli firmanın reklam tekliflerine de yanıtı her zamanki gibi "hayır" oldu.

Bu astronomik reklam tekliflerini hiç düşünmeden reddeden Tarık Akan, bunun sebebini o dönem şöyle açıklamıştı.

"Bu teklifler Tarık Akan olduğum için yapılıyor. Bu adı ben kimden aldım? Sinema seyircisinden aldım. Onlar beni Tarık Akan yaptılar. Şimdi bu tekliflere "evet" dersem onlardan aldığım bu adı onlara tekrar satmış olurum. Dünyada her şey para değildir."

Tarık Akan, zirvede olduğu 45 yıl boyunca, kendisine gelen reklam filmi tekliflerini geri çevirdi. Hiçbir reklam filminde oynamadı. Duruşundan ve çizgisinden asla taviz vermedi.

Kaynak: ( Ses dergisi röportajı)

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26/11/2022 21:52