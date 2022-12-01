Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri: Ediz Hun, Türkan Şoray, Şener Şen...

Yeşilçam olarak anılan Türk sineması Türkiye'deki film endüstrisine dair faaliyetleri ve sinema kültürünü kapsar. 1980 öncesi dönemde film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri Yeşilçam sokağında bulunduğu için, Türk sineması kısaca Yeşilçam diye anılmaya başlanır. Yeşilçam Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın kısmında yer alan bir sokaktır.

Yeşilçam sineması pek çok usta oyuncu çıkarmıştır. Yeşilçam'ın efsane oyuncularının bazıları geçmiş yıllarda aramızdan ayrıldı.

YEŞİLÇAM'IN YAŞAYAN EFSANELERİ

Ediz Hun

Ediz Hun 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

3 Ocak 1973'te THY hostesi Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten 19 74 yılındaBengü ve 1981 yılında Burak adlarında iki çocuğu oldu.

Ediz Hun sanat yaşamı boyunca yüzden fazla filmde oynadı.

Türkan Şoray

Türkan Şoray 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, senarist, yönetmen ve yazardır. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahiptir. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.

1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit'in ardından Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülüne dört kez layık görüldü. 1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokulu da vardır.

Şener Şen

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Adana’da doğdu. Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı. Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girdi ve Şener Şen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açıldı. Şener Şen şimdiye kadar 60'a yakın filmde oynadı.

Filiz Akın

Filiz Akın 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğdu, Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.

Filiz Akın orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir seyahat şirketinin Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı. Gönderdiği fotoğrafıyla Artist mecmuasının 1962 yılındaki yarışmasını kazandı. Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Böylece 13 yıl sürecek aktif oyunculuk kariyeri başladı. 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı-yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi.1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974 yılında Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti.

Ekonomik gerekçelerle Kasım 1975 - Mayıs 1981 döneminde sahnede şarkıcılık yaptı. 1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 14 yıl aradan sonra 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısına geçti. 1992'de Güzelliklere Merhaba ile ilk kitabını yayınladı. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi.

Kariyerinde toplam 116 film çeviren Filiz Akın'ın 4 kitabı var.

Kadir İnanır

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Fatsa'da doğdu.1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

İnanır sanat hayatı boyunca toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol aldı.

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğdu.1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olur ve sinemayla tanışır. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi. Bubikoğlu 1973 - 1998 yılları arasında 50'den fazla filmde başrol oynadı.

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit 12 Aralık 1947 yılında Kuzguncuk'ta doğdu. 1963 tarihli Susuz Yaz filmiyle ilk kez izleyici karşısına çıktı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir. 1991-1992'de kurucusu olduğu SO-DER'e başkan seçilmiştir. Bu görevi 4 yıl sürdürmüştür ve hâlen yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Koçyiğit, 200'ün üstünde filmde ve 10 TV dizinde rol almıştır.

Metin Akpınar

Metin Akpınar, 1941 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Türkiye'nin ik kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Zeki-Metin İkilisi olarak oyuncu Zeki Alasya ile birlikte sahnelediği oyunlar ve çevirdiği toplumsal içerikli komedi filmleri ile tanınmıştır. Sinemaya, Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmi ile başladı. Mirasyediler (1974) filminden itibaren Zeki- Metin ikilisi olarak Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleri çevirdi. İkili, 1990'arın başında birlikte Zeki- Metince adlı dizide rol aldı. Akpınar, 1999 yılında Sinan Çetin'in yönettiği Propaganda filminde Rahim rolünü canlandırdı ve kariyerine tek başına devam etme kararını açıkladı.

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01/12/2022 22:58