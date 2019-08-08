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Yeşildağlı emekli oluyor

Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı,emekli oluyor.

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08/08/2019

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Yeşildağlı emekli oluyor

Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı, Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası uyarınca emekliye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’nın, 7 Ağustos 2019 tarihinde dört yıllık görev süresi tamamlandığından dolayı, bu tarihten itibaren 51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası uyarınca emekliye sevk edildiği açıklandı.

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TAGS: Hüseyin Yeşildağlı, haber, kıbrıs
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