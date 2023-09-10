Yeşilırmak bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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10/09/2023

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Yeşilırmak bölgesinde elektrik kesintisi olacak

11 Eylül Pazartesi, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

10/09/2023 19:33
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