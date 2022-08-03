Yeşilırmak Covid-19 oldu

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03/08/2022

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Yeşilırmak Covid-19 oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak covid-19’ a yakalandı.

Yeşilırmak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yapılan test sonucunda Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. 2 3 gün biraz sıkıntılı ve ateşli geçtiği için telefonlarımı kapatmak zorunda kaldım. Şuan çok daha iyiyim, muhtemelen 1 2 güne kadar negatif  olurum. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok daha dikkatli olmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

03/08/2022 17:20
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TAGS: Yeşilırmak Covid-19 oldu
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