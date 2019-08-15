Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 45’inci Yıl Dönümü Kutlanacak

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 45’inci yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

Gün nedeniyle 5 Eylül Perşembe günü Yeşilırmak’ta iki tören yapılacak.

İlk tören saat 17.00’de Yeşilırmak Şehitliği’nde olacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek. Şehitlik özer defteri imzalandıktan sonra din görevlisi şehitler için dua okuyacak. Tören, şehitliğe çiçek konulmasıyla tamamlanacak.

Atatürk Büstü önündeki tören saat 17.30’da yapılacak. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam edecek. Tören birlikleri protokol tarafından denetlenecek. Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat ve TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şube Başkanı Rauf Özhun’un konuşma yapacağı törende şiirler okunacak, Lefke Belediyesi halk dansları ekibi dans gösterisi sunacak.

49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Müslüm Yurtada’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla tamamlanacak tören sonrasında Yeşilırmak Muhtarlığı’nda konuklara izaz ikramda bulunulacak.