Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 49’uncu Yıl Dönümü bugün törenlerle kutlanıyor

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 49’uncu yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak; direnişte şehit düşenler anılacak.

Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 49’uncu yıl dönümü nedeniyle ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.00’de şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başlayacak ve ardından saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Törende daha sonra protokol tarafından özel defter imzalanacak ve tören, dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erecek.

Gün nedeniyle ikinci tören 17.30’da, 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü Önü’nde düzenlenecek. Törende protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek ve tören birliklerinin denetlenmesiyle sürecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerle devam edecek tören, tören geçişiyle tamamlanacak.