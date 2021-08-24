Yeşilırmak Direnişi 5 Eylül'de kutlanacak

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü, 5 Eylül Pazar günü kutlanacak. Kutlama öncesinde, şehitler anılacak.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nü kutlamak ve Yeşilırmak şehitlerini anmak için Yeşilırmak’ta iki ayrı tören yapılacak.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.00’de başlayacak. Törende, çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Özel Defter imzalanacak. Tören, dua okunmasından sonra Şehitliğin ziyaret edilip mezarlara çiçek sunulmasıyla sona erecek.

İkinci tören ise Atatürk Büstü önünde saat 17.30’da başlayacak. Büste çelenklerin konulmasından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekileceği törende, ardından tören birlikleri denetlenecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı tören, şiir okunmasının ardından tören geçişiyle sona erecek.

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24/08/2021 15:30