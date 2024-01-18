Yeşilırmak, Espri Yoluyla Çavuşoğlu ve Barçın'a Göndermede Bulundu

UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, bugün katıldığı bir programda “espri” temelli kullandığı bir cümle ile siyaseten bir süredir polemik yaşadığı Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na göndermede bulundu.

Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in CTP Milletvekili Devrim Barçın ile ilgili sorusunu yanıtlayan Yeşilırmak, “Bir profesör CTP’de var, bir de biz UBP’de” dedi.

Yeşilırmak, devamla, “CTP’deki profesör Devrim Barçın, bizdeki ise Nazım Çavuşoğlu. Her konuyu biliyorlar” ifadesini kullandı.

Yeşılırmak, Devrim Barçın’ın “maaş artışları piyasada pahalılık yaratmaz” söylemi üzerine, “profesör” benzetmesi yaptı. Yeşilırmak bu söylemi ile hem profesör makamını, hem de Barçın ve Çavuşoğlu’nu adeta küçümsedi.

Yeşılırmak’ın tartışmaya bölge milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nu da dahil etmesi yeni bir polemiğin konusu oldu.