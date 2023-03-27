Yeşilırmak: Hükümetin verdiği karar Kıbrıs Türk halkının menfaatine

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalardan dolayı üzülmemenin elde olmadığını belirterek, Ayşegül Baybars’ın söylediklerini hayretle izlediğini dile getirdi ve Halkın Partisi’nin nereden nereye geldiğini işaret etti.

Muhalefet vekillerinin yaptığı önerilerin yerinde öneriler olduğunu söyleyen Emrah Yeşilırmak, yapılması gerekenlerin uzun yıllardır yapılması gereken şeyler olduğunu ve neden bunun rahatsızlık yarattığını sorguladı.

Türkiye’de meydana gelen depremden sonra bunların konuşulmaya başladığını belirten Yeşilırmak, ülkenin de deprem kuşağında olduğunu dikkate alan hükümetin sorumluluk anlayışı çerçevesinde bu yasa önerisini yaptığını söyledi.

Harcama rakamlarının gerçeği yansıtmadığı söylendiğine değinen Yeşilırmak, komitede bir çalışma yaparak, kalemleri muhalefetle birlikte belirlediklerini kaydetti. Özellikle maaşlardan kesintilerin eğitime ve sağlığa harcanması konusunda genel kanı oluştuğunu belirten Yeşilırmak, okulların yüzde 80’inin 1974 öncesinden olduğunu ve sıkıntılı okullar bulunduğunu ifade etti. Muhalefetle gider kalemleri konusunda fikir birliğine vardıklarını belirten Yeşilırmak, Merkez Bankası kar payı önerisini muhalefetin yaptığını dile getirerek, muhalefetin yasa önerisi hazırlanırken, sürece katkı koyduğunu ve önerilerinin yasanın içerisine girdiğini söyledi.

Yasanın içerisinde gider kalemlerinde bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini dile getiren Yeşilırmak, toplumsal dayanışma ruhunun ön plana çıkarılması gerektiğini kaydetti. Hükümetin izlediği tutumun ek bir kaynak oluşturmak olduğunu ifade eden Yeşilırmak, önerinin toplumun ihtiyacı olan bir öneri olduğunu belirtti.

Yasanın içerisinde gider kalemleri alanlarının da yazdığını dile getiren Yeşilırmak, hükümetin verdiği kararın Kıbrıs Türk halkının menfaatine olduğunu kaydetti. Emrah Yeşilırmak, ülkenin deprem kuşağında olması nedeniyle tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durdu.

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27/03/2023 18:25