UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT Canlı Yayını’nda meclis başkanlık sürecini değerlendirdi.

UBP’nin süreçle ilgili özeleştirisini de yapmakta olduğunu belirten Yeşilırmak, CTP’ye krize oynamaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Yeşilırmak, “CTPye de meclisi çalıştırma sorumluluğu düşmektedir. Meclisin halkın meclisi dir. Anamuhalefetin de asli görevi olan meclis çalışmalarına katılması gerekmektedir. Yasamada UBP’nin kadar CTP’nin de görev ve sorumluluğu vardır” dedi

Ziya Öztürkler’in meclisin takdiri ile artık meclis başkanı olduğunu ifade eden Yeşilırmak, mühür tartışmalarına yasal mevzuatla yanıt verdi.

Emrah Yeşilırmak, "Hiçbir özel yasa da veya meclis iç tüzüğünde çift mühür geçersizdir diye bir ibare yoktur. Örneğin 1981 Yılı’nda YSK kararı ile OY PUSULASINDA BİR SİYASAL PARTİNİN BÖLÜMÜNDE “EVET” MÜHÜRÜNÜN “EVET” KISMI YERİNE MÜHÜRÜN SADECE “SAP” KISMININ KULLANILMIŞ OLMASI; VEYA “EVET” MÜHÜRÜNÜN “EVET” KISMI YERİNE MÜHÜRÜN “SAP” KISMI BASILDIKTAN SONRA AYNI PARTİNİN BÖLÜMÜNE BİR DE “EVET” KISMI İLE MÜHÜR BASILMIŞ OLMASI HALİNDE BU GİBİ OY PUSULALARI GEÇERLİ SAYILIR denilmektedir” diyerek ilgili kararı kamuoyu ile paylaştı