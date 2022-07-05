Yeşilırmak: Rapor bugün ortaya çıkacak, son şeklini komite üyeleriyle vereceğiz

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05/07/2022

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Yeşilırmak: Rapor bugün ortaya çıkacak, son şeklini komite üyeleriyle vereceğiz

UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, Yerel Yönetimler Reformu ile ilgili BRT'de açıklamalarda bulundu.

Yerel Yönetimlerdeki ‘reform çalışmasına’ ilişkin geçici AD-HOC komitede görüşmelerin tamamlandığını anlatan komite başkanı Emrah Yeşilırmak, en geç 15 Ağustos’a kadar sürecin tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

Yeşilırmak, “Rapor bugün ortaya çıkacak, son şeklini komite üyeleriyle vereceğiz. Bunu Danışma Kurulu’na da sunacağız” dedi.

Raporun içeriğiyle ilgili de yorum yapan Yeşilırmak, şöyle devam etti:

 “Bilimsel verilere bakarak kriterler oluşturuldu. Belediyelerin güçlendirilmesini amaçlıyoruz, birleştirilmesine ilişkin itirazlar vardı. Hangi kriterlere göre birleştirileceği çalışmaları komitede tamamlandı. Birinci ve ana kriterler; nüfus, mesafe, yüzölçümü, gibi kriterler yer aldı, ikinci kriterlerde ise belediyelerin idari yapıları yer aldı. Danışma Kurulu’nda karar üretilecek. Yarın veya öbür gün kurul toplanacak. Bu aşamadan sonra durum netleşmeye başlayacak”

 

05/07/2022 11:47
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