Yeşilırmak: Vatandaşlar, siyasi konuda ‘patlama’ noktasında

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Meclis Genel Kurulu'nda “ Siyasi Etik” konulu güncel konuşma yaptı. Yeşilırmak, ülkede ekonomi, döviz artışı başta olmak üzere tüm sorunların konuşulduğunu, geleceğe yönelik endişe taşıdığını, bu yüzden geleceğe yönelik iyi bir planlama içinde olunması gerekliliğine işaret etti.

Yeşilırmak, vatandaşların gergin olduğunu, özellikle siyasi konuda “patlama” noktasında olduğunu ifade ederek, bu konuda muhalefete suçlamalarda bulundu, Meclis’te temelsiz tansiyon yükseltildiğini, ateşe benzin döktüğünü, ancak kavganın doğru bir yol olmadığını, yasa çalışmalarının kavga edilerek tamamlanamayacağını, toplumun hayrına bir siyasi tutum izlenmediğini kaydetti.

Bu yüzden siyasette saygının yitirilmemesi gerektiğini ifade eden Yeşilırmak, Meclisin önünde bir çok yasa çalışması olduğunu, siyasi etiğin önemine işaret etti, “Siyasi Etik Yasası”na ihtiyaç olduğuna inandığını, bu konuda çalışma yapılabileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Yeşilırmak’ın “son derece tahrikar, yıkıcı, hadsiz bir konuşma” yaptığını belirterek, ateşe benzin dökmeye devam edeceklerini, yolsuzluk yapıldığını ve bu konuların üzerine gitmek ateşe benzin dökmekse, bunu sürdüreceklerini dile getirdi.

Şahali, Meclis’te tüm yasalara katkı koyduklarını, çoğu yasanın oybirliği ile geçtiğini, o yüzden bu konuşmayı "hadsiz bulduğunu" ifade ederek, hükümet ile sadece hukuk kavgası verdiklerini, hukuka uyması için çalıştıklarını, hükümetin Anayasayı “kalbur” ettiğini savundu. Şahali, toplum yararına durmaya devam edeceklerini, her davranışı yasalara uygun yapacaklarını, direnişi halk için sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeşilırmak da, konuşmasında öneride bulunduğunu, herhangi bir hadsiz konuşma yaptığını düşünmediğini, asıl Şahali’nin dile getirilen görüşlere saygı duymadığını, muhalefetin duruşunun her konuda böyle olduğunu söyledi.

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01/11/2022 18:18