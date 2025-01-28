Yeşilırmak: YDP hükümetten çekilirse, hükümet yoluna devam eder…

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Emrah Yeşilırmak, Yeniden Doğuş Partisi Yüksek İstişare Kurulu’nun hükümetten çekilmeye yönelik kararını değerlendirdi “YDP’nin çekileceğini düşünmüyorum” dedi.

Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan'ın konuğu olan Yeşilırmak, “Erhan Arıklı hükümetten çekilirse bir şey olmaz. Hükümet görevine devam eder. Siyaset bu. Siyasetin içerisinde, siyaset yapan kurumsal yapılar kendi tabanlarına mesajlar verirler. Erhan beyde bu yolu çok tercih ediyor. Her süreçte bu yolu tercih ediyor” dedi. “YDP hükümetten çekilir mi?” sorusuna ise Yeşilırmak “Ben çekileceğini düşünmüyorum. Ama çekilirse de çekilecek” yanıtını verdi.

Ulusal Birlik Partisi’nin çekinecek bir şeyinin olmadığını ifade eden Yeşilırmak, “UBP, ülkenin en köklü partisi. Seçime en hazır partiyiz. Hiç kimsenin UBP’yi tehdit etmemesi gerekir. Hele de hükümet ortağıysanız. Erhan bey kendi tabanına mutsuz olduğunu söyleyebilir. Ama bunun icraata dönme noktasında Erhan beye alıştık” dedi.