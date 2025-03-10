Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı için Mecliste komite

Sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dosyası Savcılık tarafından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’la ilgili süreç bugün başladı. Cumhuriyet Meclisi, Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini değerlendirmek amacıyla özel bir komite kurulmasına karar verdi. Danışma Kurulu tarafından oybirliğiyle alınan karar, Meclis Genel Kurulu’ndan da oybirliğiyle geçti. Komite, konuyla ilgili detaylı bir inceleme yaparak Meclis Genel Kurulu’na bir rapor sunacak.