Yeşilırmak’ta Balıkçı Barınağı İçin Yer Tespiti Yapıldı

Yeşilırmak’ta balıkçı sığınma yeri ve mendirek yapımı için yer tespiti yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak Balıkçılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, Yeşilırmak Balıkçı Derneği yöneticileri ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu.

Ziyarette, deniz içerisinde mendirek ve dalgakıran inşaası konusunda yer tespiti yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Projeyle bölgedeki amatör balıkçılar için sığınma yeri inşa edilmesi ve amatör olarak deniz sporları yapılmasının önünün açılması amaçlanıyor.

14/12/2019 16:14