Yeşilkaya, 2 gün tutuklu kalacak

Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Kenan Yeşilkaya, bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren Prova Ses Işık Ltd. isimli şirketin deposunda muhafaza edilen ve toplam değeri 15 bin TL olan monitör kulaklığının iş yeri çalışanı zanlı tarafından çalındığını söyledi.

İşyeri sahibi tarafından önceki gün polise yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri erdi.

04/12/2019 21:36