Yeşilköy - Yenierenköy kavşağında kaza

Bu akşam üzeri saat 16:50 sıralarında, Yeşilköy - Yenierenköy anayolunda bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Yunus Emre Gümüş (E-22) yönetimindeki ZUS 780 plakalı salon araç ile çevre yolu kavşağına geldiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçmesi sonucu, Gültekin Nurçin (E-38) yönetimindeki CG 579 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan CG 579 plakalı araç sürücüsü Gültekin Nurçin ve ZUS 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Sicimli (K-23 )Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rabia Sicimli kontrol amaçlı müşahade altına alınırken, Gültekin Nurçin'in ise göğüs kafesinde kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor