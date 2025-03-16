Yeşilköy İnsiyatifi Ormanlık Alanda Mezarlık Açılmasına Karşı Eylem Yaptı

Yeşilköy İnsiyatifi ormanlık alana iş araçlarıyla müdahale edilmesini ve mezarlık yeri açılmasını protesto etmek için eylem yaptı.

Okunan basın açıklamasında “Yeşilköy’ de kapasitesi dolan mezarlık yerine yeni bir mezarlık yapılması için Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin, birçok alternatif yer olmasına rağmen Yeşilköy orman arazisinin bir bölümüne dozerlerle girerek doğa katliamı yaptığı” kaydedildi.

Açıklamada, “Yeşil fakiri ülkemizde bize atalarımızdan miras kalan ve de gelecek nesillere devredeceğimiz güzelim ormanlarımızın bilinçsizce ve bencilce katledilmesine karşıyız. Orman Dairesi eski müdürü Faik Koyuncuoğlu’nun da önderliğinde KEMA Vakfı başlatılan kıyımı durdurmak, ormanlarımızı korumak adına konuyu mahkemeye taşımıştır. İkinci duruşma 18 Martta yapılacaktır. Beklentimiz mahkemenin ormanımızın korunması doğrultusunda karar almasıdır” denildi.

Yeşilköy İnsiyatifi, köyün doğa harikası her dem yeşil olan, içerisinde binlerce tür bitki ve onlarca tür hayvanı barıdıran, doğa yürüyüş yolları bulunan ormanlarına sonuna kadar sahip çıkmakta kararlı oldupu da belirtildi.