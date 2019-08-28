Yeşilköy’de üretilen ürünlerin başında gelen patates ve kolakası tanıtmak amacıyla düzenlenen 2.Yeşilköy Kolakas ve Patates Panayırı başladı.

Yeşilköy’de yer alan panayırın açılış töreni saygı duruşu ardından da İstiklal marşı okunmasıyla başladı.

Daha sonra halk dansları gösterileri sunuldu.

Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili gecede yaptığı konuşmada böylesi bir panayırın düzenlenmesinin önemine değinerek katkı koyanlara teşekkür etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da göreve geldiği günden beri bölgenin gelişmesi için canla başla çalıştığını ifade ederek belediyeciliğin sadece çöp toplamak olmadığını vurguladı.

Patates ve kolakasın ülke için önemli değerler arasında yer aldığını ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Yeşilırmak, ikinci kez düzenlenen panayırın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Yeşilköy’e gereken önemi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyleyerek, Karpaz bölgesinin kalkınmasıyla ilgili özel çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Üreticinin ve üretimin çoğalması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Oğuz, geçmiş döneme göç veren Karpaz bölgesinde tersine göç olmasını ümit ettiklerini ve bu yönde üretimi desteklediklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da Karpaz bölgesinde bazı sıkıntıların olduğunu ancak bölgenin çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Allah’ın bahşettiği bu güzellikleri korumanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, bölgeyi daha üretken bir yapıya dönüştürmek ve ekonomik anlamda canlandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bunu yapmak için hükümetin gereken tecrübe ve deneyime sahip olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, panayırın düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından panayırın açılışı gerçekleştirildi.

(BRT)