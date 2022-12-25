Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda kaza: 1 yaralı
25/12/2022
Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
22 yaşındaki Faruk Barış, yönetimindeki CA 727 plakalı araç ile Yeşilköy’den Yenierenköy’e doğru seyrettiği sırada yoldan çıkıp önce toprak sete ardından akasya ağacına çarpıp takla atarak 4 tekerleğinin üzerinde durdu.
Yaralı sürücü ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine sevk edilerek sağ bacağında kırık tespit edilmesi sonucu müşahade altına alındı.
Kaza sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor