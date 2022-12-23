Yeşilköy'de feci kaza!

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23/12/2022

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Yeşilköy'de feci kaza!

Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 1.5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’a çarptı

Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirirken kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

23/12/2022 12:25
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TAGS: yeşilköy, kaza,
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