Yeşilköy'de feci kaza!

Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 1.5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’a çarptı

Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirirken kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

Bu habere tepkiniz:



23/12/2022 12:25