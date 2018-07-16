Yeşilköy’de Kolokas ve Patates Festivali

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Erenköy Belediyesi, bölgede morallerin yükselmesi için kolları sıvadı. Genç başkan Emrah Yeşilırmak, uzun yıllardır yapılmayan ve ismi bölge ile özdeşleşen kolakasın hak ettiği değeri bulması İçin ilk adımı attı.

Yeşilköy’de 18-22 Temmuz tarihlerinde Kolokas ve Patates Festivali yapılacak. Yeni Erenköy Belediyesi tarafından organizesi yapılan ve 18-22 Temmuz’da yapılacak festivalde bir çok etkinlik yer alacak.

Yeşilköy Futbol Sahası’nda yapılacak festivalde kolokas ve patates yemekleri de sunulacak. Festivale tüm halkımız davet edildi.