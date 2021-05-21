Yeşilköy'de yangın! Biçilmemiş buğday, çam ve zeytin ağaçları yandı

Yeşilköy'ün doğu kısmındaki arazide bugün saat 12:00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu Yılmaz Güler'e ait 10 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş buğday, makilik alan ile 2 adet çam ve 2 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, orman dairesi ekipleri, bölge halkı iş makineleri ve traktörler ile müdahale etti.

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21/05/2021 16:00