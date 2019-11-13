Yeşillikleri saklamanın püf noktaları

Sağlık açısından son derece faydalı olan yeşillikler, ne yazık ki biraz narin bitkilerdir. Gerektiği şekilde saklanmaz ve temizlenmezler ise çok çabuk bozulurlar. Bu yüzden yeşillikleri iyi muhafaza etmek gerekir. İşte yeşillikleri daha uzun süre ve lezzetli bir şekilde saklamanın yolları...

Uzmanlara göre yapılan bazı hatalar, salata yeşilliklerini mahvedebilir. Neyse ki bu sebzeleri daha uzun süre saklamanın yolları var. Önceden paketlenmiş yiyecekleri alırken son kullanma tarihlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Genellikle rafların arka kısmında bulunan paketli yiyeceklerin tarihleri daha uzun raf ömrüne sahiptir. Eve getirdiğiniz yeşillikler ambalajlı olsa bile, yıkanmıştır etiketi olsa bile tekrar yıkamanız tavsiye edilir. Yeşillikleri soğuk suyla yıkamak onları daha lezzetli bir hale getirecektir.

Yeşillikleri yıkamanın en iyi yollarından biri ise salata çırpıcısı kullanmak. Süzgeçli kabın içine çok soğuk su doldurun. Ardından içine yeşillikleri daldırın. Yeşillikleri 5 dakika kadar bu suyun içinde bekletin. Sonrasında süzün. İşlemi ikinci kez tekrarlayın ve yeşillikleri soğuk suyun içinde elinizle biraz hareket ettirin.

Yeşillikleri yıkamak kadar kurutmak da bu süreçte önemli. Yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra onların suyunu süzdürün ve havlu kağıt üzerinde yaklaşık bir saat boyunca kurumaya bırakın. Onları yıkadık, kuruttuk. Sıra geldi buzdolabında doğru bir şekilde saklamaya. Kuruttuğunuz yeşilliklerin uzun süre taze kalmasını istiyorsanız onları kese kağıdına sararak buzdolabında bekletebilirsiniz.

Aynı zamanda yeşillikleri kuruttuktan sonra cam kavanozun içinde de saklayabilirsiniz. Bu da onların çabuk bozulmasına engel olacaktır. Yeşillikleri depolamak için buzdolabının sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Buzdolabınız çok soğuksa yeşillikler donabilir ve ölebilir. Bu da onların ıslak ve sümüklü bir yapı haline gelerek çöpe gitmesine neden olur. Yeşillikleri doğrayarak saklamak aslında doğru bir yöntem değildir. Kesilen yeşilliklerin rengi çok daha çabuk sararabilir.

13/11/2019 17:39