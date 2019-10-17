Yeşilova, Canbulat'a Emanet

Lige kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada sadece 4 puan toplayabilen M.A.Yeşilova'da geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Toygar Davulcu ile yollar ayrılmıştı.

Kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Girne temsilcisinde takımın başına deneyimli isim Şenol Canbulat getirildi.

Sportif Direktörlük Çelik'in

M.A.Yeşilova'da Teknik Direktör Şenol Canbulat'ın yardımcılığını Gökhan Güvensoy, takımın kaleci antrenörlüğünü Cenk Şekeroğlu yapacak.

Öte yandan alt yapı da dahil olmak üzere kulübün sportif direktörlüğünü ise daha önce uzun yıllar takımda görev alan Abdülkadir Çelik üstlenecek.

17/10/2019 08:48