Yeşilova sahasına kavuşacak

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27/08/2022

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Yeşilova sahasına kavuşacak

Dört sezondur Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nı kullanamayan Merit Alsancak Yeşilova Kulübü'nün bu hasreti sona eriyor.

 Yaşanan birçok sorun nedeniyle zemin ve çevre düzenlemesi konusunda yol alamayan ve büyük sıkıntılar yaşayan Alsancak temsilcisinin sahasının zemini lazer yöntemiyle tesviye edildikten sonra çim ekimi de yapıldı.

 Ligin beşinci haftasından sonra kullanılır hale gelmesi beklenen Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın çevre düzenlemesi de tamamlanacak.

M.A.Yeşilova ilk haftalardaki  maçlarını Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda oynayacak.

27/08/2022 17:05
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TAGS: Yeşilova sahasına kavuşacak
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