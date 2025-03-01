Yeşilova'da Ali Kanlı İstifa Etti

Alsancak Yeşilova'da bugün Gönyeli ile oynanan karşılaşma sonrası teknik direktör Ali Kanlı istifa etti.

Son dakikada Weston'un golüyle 3-2 kazanan Yeşilova'da maç sonrası futbolcuların taraftarları önüne gelerek sevinçlerini paylaştıkları sırada Gönyeli taraftarlarının müdahalesi üzerine iki takım taraftarları arasında olaylar yaşandı. Bu sırada Yeşilova futbolcularının tahrikler yaptığını gerekçe gösteren Gönyeli taraftarları soyunma odası önüne kadar gelmesine rağmen emniyet güçleri olaylara müdahale ederek sona erdirdi.

Gönyeli camiasında futbolcu ve teknik adam olarak uzun yıllar görev yapan Ali Kanlı, Yeşilova futbolcuları tarafından hak etmediği muameleye maruz kaldığını, Gönyeli takımında forma giyen oğlu Hasan Kanlı'ya küfürler edildiğini belirterek bu şartlarda çalışmayacağını açıkladı ve istifa etti.