Yeşilova'da Kadir Çelik formülü

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 14 puanla 12.sırada yer alan Yeşilova'da teknik direktör Caner Oshan'ın istifası sonrası formül bulundu.

Geçmiş sezonlarda da yeşil beyazlılarda görev yapan, teknik direktörlük diploması olmaması nedeniyle yönetici kartıyla yedek kulübesinde bulunan Kadir Çelik takımın başına getirildi. Altyapı sorumluluğu görevini yürüten Çelik, ilk yarının son iki haftasındaki Gençler Birliği ve Göçmenköy maçlarında takımın sorumluluğunu üstlenecek. Yeşilova'da ligin ikinci devresinde Kadir Çelik ile devam etme kararı üretilirse teknik direktör lisansi bulunan bir isimle anlaşması gerekecek.