Yeşilova'ya saha müjdesi

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19/12/2022

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Yeşilova'ya saha müjdesi

Süper Lig temsilcilerinden Merit Alsancak Yeşilova'da 4 sezondur devam eden saha hasreti sona eriyor.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nın yılan hikayesine dönen çimlendirme çalışmalarında sona gelindi.

 Altyapı çalışmalarında aksayan müdahaleler ve ihale sürecindeki sorunlar nedeniyle dördüncü sezonda stadını kullanamayan M.A. Yeşilova takımı ligin ikinci yarısında bu sıkıntıdan kurtulacak.

  Yeşil Saha şirketi tarafından bermuda ve lilyum türü çimlendirmenin yapıldığı Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla ligin ikinci yarısında kullanıma açılacak.

19/12/2022 19:36
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TAGS: Yeşilova’ya saha müjdesi
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