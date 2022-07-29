Yeşiltepe ve Mevlevi 2.turda

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29/07/2022

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Yeşiltepe ve Mevlevi 2.turda

İktisatbank BTM 2.Lig'de bugün 2.grupta son maçların ardından Yeşiltepe ilk sırada, Mevlevi de 2.sırada yer alarak 2.tura yükseldi.

 Günün önemli maçında Mevlevi ile Yeşiltepe'nin mücadelesi 0-0 sona erdi.

Mevlevi grup liderliği şansını değerlendiremezken Yeşiltepe 10 maç sonunda 25 puan, Mevlevi de 23 puan toplama başarısı gösterdi.

Cumartesi ve Pazar günleri diğer 6 grupta oynanacak maçların sonunda 2.tura yükselecek 12 takım belirlenecek.

İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur kuraları 1 Ağustos Pazartesi günü çekilecek. 3 Ağustos'ta  finale kalacak 6 takım belirlenecek.

7 Ağustos'ta oynanacak 3 maçı final sonunda da BTM 1.Lig'e yükselecek 3 takım belirlenmiş olacak.

29/07/2022 22:11
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TAGS: Yeşiltepe ve Mevlevi 2.turda
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