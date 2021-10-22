Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na yapılacak ek binanın temeli atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na yapılacak olan ek binanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada, görevde olduğu süre içerisinde okulların altyapılarını geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını belirtti.

550 metrekarelik ek binanın yaratacağı değere dikkat çeken Amcaoğlu, yatırımın öğrencilerin dünya ile kucaklaşmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “16 okulun inşaatının temelini atarken 2 özel eğitimin tekrardan yeni binaya kavuşmasına yönelik attığımız adımlar dolayısı ile gururluyum ve mutluyum” dedi.

Ülkedeki 155 bin 500 kişinin eğitimini sürekli ve kaliteli alabilmesi adına çalıştıklarını söyleyen Amcaoğlu, 15 gün sonra da Ziyamet’teki 600 metre karelik özel eğitim okulunun temelinin atılacağını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2021 12:54