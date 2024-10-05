Yeşilyurt'ta Çalınan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu, Üç Zanlı Tutuklandı

Yeşilyurt’ta çalınan 13 koyun ve 2 koç, yapılan şikâyet üzerine başlatılan aramalarda Ağırdağ ve Lapta’da iki farklı ağılda tespit edilerek emare alındı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen zanlılar Sadaqat Ali, Erdoğan Sucuoğlu ve Ikrom Kazımov tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Okan Yörütmen, 24-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Yeşilyurt sakini P.C.’ye ait ağıldan Sakız cinsi 13 koyun ve 2 koçunun çaldığının belirlendiğini ifade etti. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda, koyunların 5’inin kulak numaraları kesilmiş şekilde Erdoğan Sucuoğlu’nun, diğer 7’sinin ise yine kulak numaraları kesilmiş şekilde Ikrom Kazımov’un ağıllarında bulunduğu mahkemeye aktarıldı.

Yörütmen, kayıp koçların ise zanlı Erdoğan Sucuoğlu tarafından kesilip kıyma haline getirilerek satıldığının tespit edildiğini belirtti. Zanlıların verdikleri beyanların teyit edilmesi gerektiğini ve bölgede benzer hayvan hırsızlığı olaylarının da bulunması nedeniyle bağlantılarının araştırılacağını ifade eden polis, soruşturmanın devamı için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede savunma yapan zanlı Ikrom Kazımov, suçsuz olduğunu, ek iş olarak besicilik yaptığını ve konu koyunları satın aldığını, çalıntı olduklarını bilmediğini öne sürdü.

Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.