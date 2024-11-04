Yeşilyurt’ta işçi yatı evinde yangın çıktı

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04/11/2024

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Yeşilyurt’ta işçi yatı evinde yangın çıktı

Yeşilyurt’ta, bir işçi yatı evinde, bu sabahın erken saatlerinde muhtemelen uzatma kablosuyla elektriğe bağlı olan faal durumdaki çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir adet çamaşır makinesi, bir adet buz dolabı, dört adet yatak ve şilte, bir adet elbise dolabı, mutfak bankoları, üç adet ahşap kapı, 25 adet mertek ve muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.

Polisin soruşturması sürüyor.

04/11/2024 13:10
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TAGS: Yeşilyurt, yangın
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