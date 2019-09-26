Yeşilyurt’ta KAZA!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün gece saat 22:45 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kullandığı JT 484 plakalı araba ile doğu istikametine süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan MERTHOCA direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. JT 484 plakalı araba o sırada yolda batı istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Caner KEŞEFLİ’nin kullandığı FU 574 plakalı çift kabin aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan MERTHOCA ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Doğancı’da sakin Mustafa YAMAN kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ilk yardım tedavisini ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaynak:BRTK

26/09/2019 08:37