Yeşilyurt’ta trafik kazası

Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Zozan Etkü (K-25), yönetimindeki ML 927 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve bir iş yeri önündeki taş duvara, ardından da banket dışında park halinde bulunan bir araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Etkü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.