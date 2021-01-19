Yeşilyurt’ta Uyuşturucudan 4 Kişi Tutuklandı

Yeşilyurt’ta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.Ö.’nün (E-44) üzerinde ve evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre İ.Ö.’nün tasarrufunda yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunurken evinde yapılan aramada da yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile 100 miligram ağırlığında metafetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta bulunan R.D.K.(E-35), C.K.(E-42) ve S.Ö.(E-40) tutuklanırken, R.D.K’nin üzerinde yapılan aramada ise, içerisinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki parça yanık foil kağıdı bulunarak emare alındı.

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19/01/2021 14:43