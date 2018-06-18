Yeşilyurt’taki yangında 35 ağaç yandı

Sıcak havanın etkisiyle artış gösteren yangınlara bir yenisini daha eklendi.

Yeşilyurt’ta dere yatağı içerisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dere yatağı içerisindeki otlar ile hemen yanında bulunan Ahmet Özüdoğru’ya ait bahçe içerisindeki 11 adet zeytin ağacı, 13 adet narenciye ağacı, 11 adet okaliptüs ağacı ve 400 metre uzunluğunda damlama sulama lastiği yanarak hasar gördü.