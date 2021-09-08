Yeşim Salkım haber programı sunmaya başladı

53 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, 7 Eylül Salı günü ilk yayınıyla TGRT Haber’de seyirci karşısına çıktı.

Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde babası Dursun Salkım'ı vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, televizyon ekranına 'halkın sesi olmak için' çıkacağını ifade etti.

Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” diye konuştu.

Salkım sosyal medya paylaşımında; "Babam da böyle olsun isterdi. Keşke o da görebilseydi, yine akıl verseydi. Olmadı ama ben biliyorum ona malum oluyor çünkü Babalar göçüp gitse de kızlarıyla konuşur daima."

"Bu gece babam için ve tüm sevdiklerini kaybedenler için aile için yayın yapacağım. Sevmenin, vicdanın ve insanlığın yok olmaya başladığı, saygının kaybolduğu bu zamanda tam da bunun için her gün elimden geldiğince dilim döndüğünce uslup ve adabı unutmadan halkın karşısında olduğumu unutmadan ekranda programımın başında olacağım" dedi.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yeşim Salkım'ın, 27 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan babası Dursun Salkım'dan dün acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören Dursun Salkım yaşamını yitirdi.

PANDEMİYE İNANMIYORDU

Yeşim Salkım daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söylemiş, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" demişti.

Aşı karşıtı da olan Salkım sosyal medyadan paylaştığı bir videoda ise "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



08/09/2021 11:16