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Yeşim Salkım'ı kızdırdılar: Metres olmadım ben

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27/06/2018

Yeşim Salkım'ı kızdırdılar: Metres olmadım ben
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Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Salkım zaman zaman gelen yorumlara da tepkisiz kalmıyor

Instagram'ın sıkı kullanıcılarından biri olan Yeşim Salkım yaptığı paylaşıma olumsuz bir yorum gelince sinirlerine hakim olamadı.

Yeşim Salkım kendisine, Uzan üzerinden gönderme yapan bir takipçisine çok sert çıktı. Bir takipçisi kendisine "Uzan'dan yeterince mal kalmadı mı" diye sorunca Salkım açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Salkım'ın o açıklaması:

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TAGS: Yeşim Salkım, Instagram, takipçiler, yorum, sosyal medya
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