Yetenek Avcısı cimnastikçiler, şov yaptılar
09/04/2022
KKTC Cimnastik Federasyonunun, kulüpler ve okul öncesi kreşlerleriyle ortak çalışması olan "Yetenek Avcısı" projesi meyvelerini vermeye başladı.
"Yetenek Avcısı" projesi kapsamında, Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri cimnastik antrenörü Hasan Çolak’tan cimnastik eğitimi almaya başlamıştı. Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezinin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı binasında düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesindeki etkinliklerde cimnastik eğitimi alan minik cimnastikçiler gösterilerini sundular.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da izleyip minik cimnastikçilere madalya taktığı etkinliklerde minik cimnastikçiler ailelerine güzel bir cimnastik şov yaptılar.